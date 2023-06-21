بوتين: نصف وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية مجهزة بمنظومات "يارس"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حوالي نصف وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية مجهزة بمنظومات صواريخ "يارس" بعيدة المدى، مؤكدا أن بلاده ستواصل تطوير الثالوث النووي.



وقال الرئيس الروسي -خلال اجتماع مع خريجي الكليات العسكرية العليا اليوم الأربعاء- "إن حوالي نصف وحدات وتشكيلات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية مجهزة بالفعل بأحدث منظومات "يارس" الصاروخية"، و"الهدف الأكثر أهمية هو تطوير الثالوث النووي، الذي يعد ضمانا رئيسيا لأمن روسيا والاستقرار العالمي".



وأشار الرئيس الروسي إلى أن منظومة صواريخ "سارمات" الاستراتيجية ستدخل الخدمة قريباً بصاروخ ثقيل جديد. وتابع:" في القريب العاجل ستبدأ منظومات "سارمات" الخدمة القتالية بصاروخ ثقيل جديد".

