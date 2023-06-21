بيراميدز يحسم الجدل حول انتقال رمضان صبحي للاهلي

اعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، رغبه نادي بيراميدز في عدم بيع رمضان صبحي الي نادي محلي .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " مصدر داخل بيراميدز: لن نبيع رمضان صبحي لأي نادي محلي.. شرطنا الوحيد هو الخارج وبعرض مالي مناسب ".

https://www.elbalad.news/5816371



وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الفترة الماضية والتى ابعدته عن المشاركة مع فريق بيراميدز، وأخرجته من حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، وأصبح خارج المنتخب الوطني.

يذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز الثاني فى جدول ترتيب بالدوري المصري الممتاز، واقترب من المشاركة للمرة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد سنوات من المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية الذي كان قريبا من الفوز بها أكثر من مرة.