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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بنادي حرس الحدود غدا الخميس في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 16 من منافسات الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وحرس الحدود في تمام الساعة التاسعة والنصف وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .

ومن المقرر، أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمباراة حرس الحدود التي تقام مساء غدا الخميس والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليين في التدريبات الجماعية، أمس الثلاثاء، بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها، عقب مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية بالمرحلة المقبلة.

 

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