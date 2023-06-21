"الشعب الجمهوري" يعلن انتهائه من إعداد مشروع قانون لحرية تداول المعلومات

بملتقى الأحزاب السياسي

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الحمهوري، إن حزبه تأسس عام 2012، كأحد الأحزاب التي أفرزتها ثورة 28 يناير، مشيرا إلى أنه منذ تأسيس الحزب وكان معارضا للإخوان وسياسة هذا التيار.

جهود الأحزاب السياسي

جاء ذلك خلال أكبر ملتقى سياسي بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث يستعرض المشاركون جهود الأحزاب السياسي خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، وذلك تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن..حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل».

وتطرق " أبو هميلة"، إلى الحديث عن الأداء البرلماني لحزب الشعب الجمهوري، مشيرًا إلى أن الحزب شارك في معظم القوانين التي صدرت عن مجلس النوب، وأبدى الحزب رأيه في أكثر من 70 تشريعا، كما قدم العديد من المقترحات في تشريعات أخرى.

وحول الأجندة التشريعية لحزب الشعب الجمهوري خلال الفترة المقبلة، أشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب إلى أن حزبه يجهز حاليا لاقتراح بعض القوانين، وأهمها قانون تنظيم الجامعات، إضافة إلى قانون حرية تداول المعلومات.

من جانبه قال أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري، إن الحزب يعتمد على مبادئ العمل المؤسسي، مشيرًا إلى أنه بعد الإعداد الدقيق تمكن الحزب من الإنتشار بمقراته على مستوى الجمهورية، ونظم العديد من الدورات وورش العمل لأعضاءه.

ولفت الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري، الى أنه تم عقد العديد من ورش العمل لمناقشة وتقييم الأداء النيابي لنواب الحزب والأدوات الرقابية،

ولفت إلى أنه تم عمل بروتوكولات عديدة مع عدد من الوزارات، كما سيتم خلال الفترة المقبلة بعقد دورات تدريبية للنواب واعضاء الحزب.

وأشار إلى أنه تم إعداد رؤية الحزب بشأن الحوار الوطني، بمختلف المحاور التي يناقشها الحوار، كما نظم العديد من الصالونات لمناقشة القضايا التي يناقشها الحزب.

وحول الدور المجتمعي، قال إن الحزب يعمل على دعم مسيرة التنمية من خلال رؤية مصر 2030، ونفذ العديد من المبادرات في المجالات التوعوية والتنموية والخدمية والرياضية، مشيرا إلى أن كل محافظة على حده نظمت فعاليات لدعم مسيرة التنمية.

انطلاق أكبر مُلتقي سياسي بمشاركة ٧ كيانات حزبية

وانطلقت مساء اليوم المرحلة الأولى من أكبر ملتقى سياسي بمشاركة حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة وحزب المؤتمر، وتحالف دعم الأحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبا، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ويحضر المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة.

ويهدف الملتقى، لتسليط الضوء على جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وعرض الرؤية المستقبلية من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية التي سيتم مناقشتها من خلال نوابهم بغرفتي البرلمان.

ومن المقرر أن يواصل المؤتمر مراحله خلال الفترة المقبلة بالمرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد في محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة في الإسكندرية.