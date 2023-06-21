الغيابات تضرب الاتحاد السكندري قبل مواجهة بيراميدز بكأس مصر

أعلن الصربي زوران المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز غدا الخميس بدور الـ 16 لمنافسات كأس مصر.
ويفقد الاتحاد السكندري في مواجهة بيراميدز كلا من : عمرو خليل وفارس السيد وعبدالغني محمد وفوزي الحناوي وكازيتو وعموري وأحمد فهد وحمدين ومحمد الصالح.
وجاءت قائمة الاتحاد كالآتي :
حراس المرمى: المهدي سليمان وصبحي سليمان
خط الدفاع: محمود علاء وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم والسيد سالم وهشام صلاح
خط الوسط: محمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور ومحمد فارس وناصر ناصر وعمار حمدي ومحمد محمود ومورو ساليفو.
خط الهجوم: إبراهيم حسن وأحمد عادل ميسي ومابولولو وأوستن اموتو.