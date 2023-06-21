الداخلية : متابعة 24 ساعة لأحوال بعثة حجاج القرعة بالمدينة المنورة

تابعت بعثة الحج أحوال حجاج القرعة بفنادق الإقامة بالمدينة المنورة على مدار الـ24 ساعة ومعرفة إحتياجاتهم أثناء فترة الإقامة بهدف توفير أقصى درجات الراحة لهم.

وأبدى الحجاج سعادتهم بهذا الإهتمام وبمستوى الخدمات المقدمة لهم، وسط حضور من عناصر الشرطة النسائية لمعاونة السيدات من الحجاج فى أداء مناسك الحج.

وواصلت بعثة حج القرعة إقامة الندوات الدينية من خلال عدد من الأئمة والواعظات المرافقين للبعثة لتعريف الحجاج بالمناسك والرد على الأسئلة والإستفسارات وشرح المناسك.

وتحرص البعثة على متابعة الحالات المرضية من الحجاج وتلقيهم العلاج بالمستشفيات بالمدينة المنورة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ.

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