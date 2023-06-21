فريدة الشوباشي: حين قال الإخوان «نحكمكم أو نقتلكم» تيقنت من سقوطهم |فيديو

قالت الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، إنها توقعت أن الإخوان لن يستمروا في الحكم لأنهم أجبروا المجتمع على أسلوب حياة ليس مصريًا، وليس من الدين، فالدين الإسلامي هو أعظم ديمقراطية حين يقول "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه حين يقول أحد الإخوان "طز في مصر" فهذا تدهور لقيم ليست من قيمنا من أيام الفراعنة، فالوطن قبل أي شيء.

نقتلكم أو نحكمكم

ولفتت إلى أنها حين قال الإخوان نقتلكم أو نحكمكم تيقنت من سقوطهم، فليست مصر التي يمكن أن تحكم بهذا القمع، وتلقت تهديدات بالقتل، ورفع حازم أبو إسماعيل صورتي في المظاهرات باعتباري مطلوبة للاغتيال.