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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يوجّه نصيحة لإدارة الزمالك قبل المشاركة في البطولة العربية

صدى البلد

وجه الإعلامي محمد شبانة، نصيحة لإدارة نادي الزمالك بالتفكير جيدًا في موقفه من البطولة العربية للأندية، والتي تأتي في وقت صعب للغاية، وغير مناسبة لمعظم الفرق العربية، الأمر الذي جعل نادي الترجي التونسي يدرس الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك تلاحم مواسم في الزمالك، بعد ما خاض الفريق مواجهة مباراة كأس لوسيل مع الهلال ثم مواجهات دوري الأبطال، ثم خاض مباريات الموسم الحالي، ولم يحصل لاعبوه على راحة".

وأضاف: "الأهلي كان يعاني من أزمة الضغط والإرهاق وقرر إراحة لاعبيه، وكان هو القرار المثالي الذي جعل اللاعبين تقف على قدميها في الموسم الحالي".

وزاد: "جمهور الزمالك سيضغط عليه من أجل اللعب بالفريق كاملًا بدون إراحة لاعبيه، فما هو هدف النادي من المشاركة في البطولة العربية، هل سيتنافس على حصد اللقب أم يكون تجهيزًا للموسم القادم".

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