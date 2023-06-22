للرجال.. ماذا تفعل الكبدة للعلاقة الزوجية؟

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الكبدة للعلاقة الزوجية للرجال..

- تساعد الكبدة على زيادة هرمون الذكورة "التستوستيرون" في الجسم، لاحتوائها على مستويات عالية من معدن الزنك، مما يعزز الخصوبة عند الرجال.

- تعمل الكبدة على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية، لاحتوائها على فيتامين ب المركب، الذي يجعل الشخص أكثر نشاطًا، لذلك فهي من الأطعمة المناسبة للرجال قبل الجماع.

- تتميز الكبدة بمحتواها العالي من البروتين، الذي يرتبط نقصه في الجسم بانخفاض القدرة الجنسية عند الرجال، خاصةً الذين يتبعون النظام النباتي.

- يساهم فيتامين ب المركب الموجود بالكبدة في الحفاظ على انتصاب .

فوائد اخري الكبدة..

- الوقاية من الأنيميا وعلاجها.

- تقوية الجهاز المناعي.

- بناء وتقوية العضلات.

- تعزيز صحة العين والبشرة والشعر، لاحتوائها على فيتامين أ.

- فقدان الوزن، لأن البروتين المتوفر بها يكبح الشهية، لأنه يساعد على الشعور بالشبع وإبقاء المعدة ممتلة لساعات طويلة