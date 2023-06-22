القضاء الأمريكي يعلن موعد محاكمة هانتر بايدن

أعلنت محكمة فيدرالية أمريكية، اليوم الخميس، أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يمثل أمام القضاء الابتدائي يوم 26 يوليو المقبل، وذلك على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي وحيازة سلاح بشكل غير قانوني أثناء تعاطي المخدرات، بعد تحقيق استمر خمس سنوات.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها، إنه من الناحية النظرية لا يزال يواجه هانتر بايدن عقوبة قصوى بالسجن لمدة عام في كل من تهم الضرائب والسجن 10 سنوات بتهمة حيازة السلاح. سوف تحتاج الصفقة المقترحة إلى موافقة القاضي الذي سيحدد أيضا العقوبة.

وقال محاميه كريس كلارك في بيان إن موكله سيعترف بارتكاب جناية حيازة سلاح كجزء من "اتفاق تجنب الإجراءات القضائية قبل المحاكمة" منفصل عن صفقة الإقرار بالذنب.

وأضاف كلارك "أعرف أن هانتر يعتقد أنه من المهم أن يتحمل المسؤولية عن هذه الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة الاضطراب والإدمان في حياته"، ولفت إلى "أنه يتطلع لمواصلة شفائه والمضي قدما".

وتنهي صفقة الإقرار بالذنب تحقيقا طويل الأمد لوزارة العدل حول ما إذا كان قد أبلغ عن دخله بشكل صحيح، وأدلى ببيانات كاذبة بشأن الأوراق المستخدمة في شراء سلاح ناري في عام 2018.

وجاءت مخالفتا الضرائب بعد أن تخلف هانتر عن دفع أكثر من 100 ألف دولار ضرائب في كل من عامي 2017 و2018. وقال مسؤول سابق في وزارة العدل لشبكة سي بي إس، شريك بي بي سي في الولايات المتحدة، إن هذه المبالغ ستؤدي إلى توجيه اتهامات بارتكاب جنح لمن ارتكبها ولكن عقوبة السجن محدودة.