شيحة يطالب علي أبو جريشة برئاسة اللجنة الفنية للإسماعيلي.. فيديو

دعا محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي، على أبوجريشة نجم الدراويش السابق، توليه منصب رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.



وقال محمد شيحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، «أرجو من على أبوجريشة كبير نجوم الكرة في الإسماعيلية توليه رئاسة النادي طالما أنه متخوف على النادي فهو من يستحق ذلك المنصب واتمني أن يكون متواجد في النادي لمساعدته في ملف الصفقات».



وأشار شيحة خلال تصريحاته، إلى أنه سبق وعرض على أبو جريشة التواجد في أي منصب يريده، لكنه رفض بسبب ظروف صحية، وأتمنى أن تكون هذه الظروف زالت الآن.



وتابع شيحة تصريحاته «أن اللجنة الحالية لا وجود لها قانونيا داخل نادي الإسماعيلي ونكمل مهمتنا بسبب حبنا للنادي ليس إلا».

