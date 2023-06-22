دعوى قضائية ضد نيسان بمليار دولار من كارلوس غصن | ما السبب؟

رفع كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف نيسان رينو ميتسوبيشي دعوي قضائية ضد شركة نيسان تصل قيمتها الي مليار دولار ، وقام برفع الدعوي في لبنان وستعقد الجلسة الأولي للنظر في القضية المرفوعة غضن في 18 سبتمبر القادم من العام الجاري .

كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي

مضمون الدعوي القضائية هو أن شركة نيسان قد قامت بالتشهير بـ كارلوس غصن وأخرين ، بالإضافة الي أن الشركة قامت بتلفيق أدلة مادية الي كارلوس، وتمثل قيمة التعويض الذي يطلبه كارلوس غصن في دعواه القضائية أكثر من 5 % من القيمة السوقية لشركة نيسان، التي تبلغ حوالي 16 مليار دولار.

كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي



شغل كارلوس غصن منصب الرئيس التنفيذي لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي لصناعة السيارات، ويحمل كارلوس الجنسية اللبنانية بجانب الجنسية الفرنسية والبرازيلية.

كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي

وأوضح غصن الذي قبض عليه عام 2018 سابقا قائلا " إن سعيه لتحقيق اندماج كامل بين نيسان ورينو هو ما دفع الشركة اليابانية ومسئولون بها يتحرشون به حتى لحظة اعتقاله وأحالته للمحاكمة في اليابان ".

كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي

يتواجد كارلوس غصن في لبنان منذ عام 2019، وذلك بعد هروبه من اليابان، ويقيم بمنطقة الأشرفية في فيلا أنيقة، كانت شركة نيسان قد اشترتها له، وحاليا يقضي غصن وقته مع زوجته الأثيرة كارول.

كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي

يبرر رجل الأعمال والصناعة الشهير كارلوس غصن حتي الآن عملية هروبه من اليابان بتأكيده أنه لم يكن له أن يحصل على محاكمة عادلة في اليابان .