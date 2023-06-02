نيسان تكشف عن قشقاي كورو ايديشن e-Power الجديدة

طرحت نيسان نسخة خاصة من محرك قشقاي e-Power الهجين لسوق المملكة المتحدة والذي أطلق عليه اسم كورو ايديشن "Kuro Edition" ويتميز بإشارات التصميم باللون الأسود.

نيسان قاشقاي

الجدير بالذكر أن نيسان ليست أول صانع سيارات ياباني يستخدم العلامة التجارية كورو ايديشن ، على غرار مازدا، ويفسر ذلك حقيقة أن كورو هي الكلمة اليابانية التي تعني الأسود ، لذلك لا يمكن لأحد أن يمتلك حقوقًا حصرية لهذا الاسم.

نيسان قاشقاي

لا تعتمد نيسان قشقاي كورو ايديشن على الطراز Tecna + الرائد ولكن على N-Connecta متوسطة المدى، وهذا ما يفسر العجلات المعدنية مقاس 18 بوصة التي لا تبدو مثيرة للإعجاب مثل العجلات مقاس 20 بوصة الموجودة في الموديلات عالية المواصفات.

نيسان قاشقاي

تشمل المعدات القياسية سقفًا زجاجيًا وألواح عتبات مضيئة مكتوبة بأحرف Qashqai ولوحة شحن لاسلكية، الباقي مستوحى من إصدار N-Connecta مثل شاشة نيسان كونكت مقاس 12.3 بوصة مع Apple CarPlay اللاسلكي و Android Auto السلكية ومنافذ USB الأمامية والخلفية والإضاءة المحيطة وشاشة العرض وزجاج الخصوصية.

نيسان قاشقاي

إذا كنت تريد المزيد ، يمكنك الحصول على "حزمة المساعدة التقنية" الاختيارية مقابل 1030 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا (1,288 دولارًا أمريكيًا) ، مع إضافة شاشة عرض أمامية مقاس 10.8 بوصة وإضاءة LED كاملة والمزيد من ADAS من مجموعة Nissan ProPilot.

تشتمل مجموعة نقل الحركة الهجينة ذاتية الشحن في قاشقاي على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يعمل بشاحن توربيني ينتج 156 حصانًا (115 كيلو واط / 158 حصانًا) ويعمل كمولد ومحرك كهربائي ينتج 188 حصان (140 كيلو واط). / 190 PS) ويقود العجلات الأمامية ، بالإضافة إلى بطارية صغيرة.

نيسان قاشقاي

يتوفر إصدار نيسان قاشقاي إي باور كورو للطلب في سوق المملكة المتحدة بدءًا من 36945 جنيهًا إسترلينيًا (46214 دولارًا)، يعتبر هذا أغلى قليلاً من N-Connecta الذي يكلف 35840 جنيهًا إسترلينيًا (44832 دولارًا) ولكنه أرخص من Tecna الذي يبيع بسعر 38860 جنيهًا إسترلينيًا (48604 دولارًا).