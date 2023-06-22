الدوري الممتاز.. الأهلي في مهمة الليلة لاستعادة الصدارة أمام حرس الحدود

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره حرس الحدود، اليوم الخميس، في تمام التاسعة والنصف مساء، على ملعب “الكلية الحربية”، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستهدف فريق الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، تحقيق الفوز على حرس الحدود في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الدوري من بيراميدز.

ويدخل الأهلي لقاء الليلة بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه “مؤخرا” بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي.

وشهد مران الأهلي الأخير تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، في تدريبات منفردة مكثفة.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات خططية متنوعة، قبل أن تختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

على الجانب الأخر، باتت فرص فريق حرس الحدود “شبه مستحيلة” في البقاء في مسابقة الدوي الموسم المقبل.

وسيهبط حرس الحدود رسميا إلى الدرجة الثانية، حال تعثره أمام الأهلي في مباراة اليوم، سواء بالتعادل أو الهزيمة.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن بيراميدز متصدر الترتيب، مع تبقى 6 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 18 والأخير برصيد 20 نقطة.