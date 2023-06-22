أول تعليق من البيت الأبيض على زيارة رئيس الوزراء الهندي لواشنطن

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن المحادثات بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ستحدد العلاقات بين البلدين في السنوات القادمة.

وأوضح كيربي في تصريحات لوكالة "آسيان نيوز إنترناشيونال"، أن الملفات التي سيناقشها الجانبان خلال الأيام القادمة ستركز بشكل كبير على العلاقات بين واشنطن ونيوديلهي المستقبلية، لافتا إلى أن المحادثات ستحدد شكل العلاقات بين البلدين خلال السنوات العشر والخمس عشرة القادمة على الأقل.

وحدد كيربي المجالات التي سيتناولها الجانبان خلال المحاجثات، قائلا إن رئيس الوزراء الهندي والرئيس الأمريكي سيبحثان التعاون في مجال الدفاع، والأمن السيبراني، والفضاء، وسلاسل الإمدادات المستدامة، وتغير المناخ.

وأضاف: "يتعلق الأمر بتحسين وتعميق هذه العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والهند، وهذه بالطبع نقاش يركز على المستقبل"، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه الهند في مجال حفظ الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ووصل رئيس الوزراء الهندي مساء أمس الأربعاء إلى واشنطن، في زيارة رسمية يستهدف خلالها مناقشة العلاقات الثنائية بين نيودلهي وواشنطن، ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الهندي، كلمة أمام الكونجرس الأمريكي.