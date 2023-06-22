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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير حمدي فتحي لاعب وسط القلعة الحمراء، وبعض العناصر بالفريق الأحمر من التجديد مثل محمد الشناوي وحسين الشحات.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "النادي الأهلي وافق على خطوة انتقال حمدي فتحي إلى صفوف الوكرة القطري".

وأضاف: "اللاعب سوف يغادر القلعة الحمراء يوم الأحد المقبل إلى قطر، وذلك رغم رغبة كولر في الإبقاء على خدماته لأسباب فنية".

وواصل: "محمد الشناوي يرغب في الرحيل عن الأهلي، ولكنه لم يتلق العرض المناسب لمغادرة الفريق الأحمر".

وتابع: "حسين الشحات قريب من التجديد لمدة 3 سنوات، ولكن هناك محاولات من أجل إنهاء أزمة بند المشاركة".

شوبير النادي الأهلي الأهلى احمد شوبير حمدي فتحي محمد الشناوي

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