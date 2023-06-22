شوبير يعلن استبعاد نجمي الأهلي من مواجهة حرس الحدود

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن العديد من الأمور الهامة داخل صفوف النادي الأهلي قبل خوض مواجهة حرس الحدود في مسابقة الدوري.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "المدير الفني قرر خروج محمد هاني ومحمود كهربا من القائمة، وذلك من أجل منحهما بعض الوقت للراحة".

وأوضح: "دخول كريم الدبيس أمر جيد إلى قائمة النادي الأهلي، خاصة بعد رفض القلعة الحمراء عرضا قطرياً لضمه مقابل 500 ألف دولار".

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للظهور في بطولة الدوري بعد التتويج ببطولة أفريقيا، حيث يلتقي المارد الأحمر مع حرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الخميس، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر.