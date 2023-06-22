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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بالتعامل الحازم مع مخالفات تحويل النشاط السكنى إلي تجارى

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواجهة مخالفات البناء والتعامل بحزم حيال الشكاوي الواردة من المواطنين بشأن تعديات أو مخالفات تحويل النشاط من سكنى إلي تجاري أو التعديلات المعمارية بالعقارات دون الحصول علي التراخيص اللازمة وحالات مخالفة الاشتراطات الهندسية حفاظاً على السلامة الإنشائية للعقار والمواطنين القاطنين به. 


تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال لقاءه الاسبوعي بعدد من المواطنين بديوان عام المحافظة لبحث شكاواهم والتوجيه بحلها بحضور ممثلين عن الجهات المعنية بكل شكوى.


وشهد اللقاء  بحث عدد من الشكاوي بنطاق دائرة حي العمرانية تضمنت شكوي مواطنة مقيمة بشارع ترعة الزمر  تتضرر من قيام الساكن المقيم بالدور الأرضي بذات العقار بعدد من المخالفات الإنشائية التي تؤثر علي سلامه العقار شملت أعمال هدم وتكسير بواجهة الشقة الامامية وإزالة حوائط وأعمدة بداخل الشقة للتوسعة دون الحصول علي التراخيص اللازمة من الحي .


بالاضافه إلى شكوي مواطن مقيم بمنطقة نصر الدين يتضرر من قيام ملاك بعض الوحدات السكنية بالعقار المقيم به بتحويل الشقق السكنية إلي تجارية مما يعد مخالف للتراخيص البناء الصادرة للعقار .


وقد كلف محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بقطع المرافق عن الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. 


كما بحث محافظ الجيزة شكوي بنطاق حي الوراق تضمنت تضرر مواطنين من قيام مالك عقار بشارع كورنيش النيل بالوارق بفتح نوافذ كبيرة علي المنازل المجاورة دون الحصول علي التراخيص اللازمة بالمخالفة بالقانون .


وبمراجعة الإجراءات المتخذة وجه اللواء أحمد راشد حى الوراق باستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالف وفي حالة عدم تصحيح الاوضاع و غلق النوافذ المخالفة يتم قطع المرافق عنه. 


كما تم فحص طلب المواطن المقدم الذي يلتمس فيه تنفيذ قرار الإزالة الصادر من لجنة المنشأت الأيلة للسقوط للعقار الكائن بشارع محمد عبد العزيز من شارع المسبك.


ووجه محافظ الجيزة مسؤلى حي الوراق بسرعة تنفيذ قرار الإخلاء الإداري الصادر للعقار حفاظآ علي آمن وسلامة قاطني العقار .
 

كما كلف محافظ الجيزة رئيس جهاز التفتيش بالمعاينة  الميدانية للعقار محل الشكوي ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة من خلال الحي.


كما شهد اللقاء فحص عدد من شكاوي المواطنين المقدمة بنطاق أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور ومدينة الحوامدية حيث وجه محافظ الجيزة المختصين بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وخلال اللقاء أعرب المواطنين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الجيزة علي الاستجابة الفورية وتوجيه المختصين بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوي المقدمة .

جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الاسبوعي برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و بحضور أبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير العام المساعد و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء العمرانية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور ومدينة الحوامدية.

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