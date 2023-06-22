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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يخوض تدريبات استشفائية بعد تجربة الكونغو

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

قرر الجهاز  الفنى للمنتخب الأولمبي منح اللاعبين راحة بعد ودية الكونغو قبل استئناف الاستعدادات للقاء النيجر المقرر له يوم الأحد المقبل فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تقام بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل، وهى البطولة المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وتقرر خوض لاعبي المنتخب الأولمبي الذين شاركوا لوقت طويل فى ودية الكونغو، تدريبات استشفائية تحت قيادة الدكتور صلاح عاشور، أخصائي العلاج الطبيعي، وهم الحارس حمزة علاء وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد أشرف وأحمد كوكا ومحمود صابر وميسى وقطة وأسامة فيصل ومحمد شحاتة، بينما قام باقي اللاعبين بخوض تدريبات فى الجيم.

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ميكالي يتابع تدريبات المنتخب الأولمبي 

تابع ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي التدريبات الاستشفائية والبدنية آلتي اختتمها اللاعبون بتدريبات خفيفة فى حمام السباحة ثم المشي نحو 20 دقيقة على سواحل البحر رفقة ليوناردو، مدرب الأحمال، والدكتور قاسم قدري، أخصائي التأهيل، وتم عمل جلسات تدليك  للاعبين قام بها محمد أحمد وأحمد شوقي.  

وجاء قرار ميكالى، مدرب المنتخب الأولمبي، بعد اجتماعه مع أفراد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور طارق سليمان، رئيس الجهاز الطبي، لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد ودية الكونغو وبعد رحلة السفر من الرباط إلى مدينة طنجة.

ويتابع الكابتن محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي، كل كبيرة وصغيرة داخل المعسكر ويطمئن بنفسه على أدق التفاصيل. 

كما بذل الجهاز الإدارى برئاسة محمود حرب، مدير المنتخب، وعمرو سلمان، الإداري، مجهودات مكثفة فى التحضير للتدريبات الاستشفائية والترتيب لها.

المنتخب الأولمبي الكونغو محمد بركات اتحاد الكرة كأس الأمم الافريقية

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