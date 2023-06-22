عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول ظهور لها.. الصور الأولى للمتهمة بطهي أجزاء من جسد ابنها

صدى البلد

حصل موقع “صدى البلد” على الصور الأولى للأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهيها وتناول أجزاء منها، وذلك خلال الجلسة الرابعة التي انعقدت اليوم، الخميس، بمحكمة جنايات الزقازيق.

وقررت هيئة محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق وشادى المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري اليوم في رابع جلسات محاكمة الأم المتهمة بإنهاء حياة نجلها، تأجيل محاكمتها إلى جلسة يوم 17/7 المقبل للنطق بالحكم، لفحص هاتفها المحمول وعرضها على لجنة خماسية للوقوف على الباعث النفسي وقت ارتكابها الواقعة.

 

كانت الجلسة الرابعة والمنعقدة اليوم، الخميس، شهدت طلب هيئة دفاع المتهمة بعرضها على أحد خبراء الطب النفسي أو مستشفى الأمراض النفسية والعصبية أو لجنة خماسية للتأكد من مدى سلامة القوى العقلية للمتهمة وقت ارتكاب جريمتها.

إصابة شخصين في حادث تصادم بالشرقية.. تفاصيل

وشهدت الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، سماع شهادة الشاهد الرئيسي في الواقعة، والذي شاهد الجريمة وقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية وروى تفاصيل ما حدث أمام هيئة المحكمة. 

كما استمعت المحكمة لشهادة الشاهدة الثالثة في القضية، والتي أكدت أن المتهمة كانت تخشى جدا على نجلها وتخاف عليه، وأنها كانت تصرخ بصفة مستمرة في بعض الأحيان، وعند سؤالها عن سبب ارتكابها الواقعة أكدت الشاهدة أنها لا تعلم.

فيما شهدت الجلسة الثانية التي انعقدت الاثنين الماضي، الاستماع إلى شهادة "زينب. م"، شاهدة الإثبات، وإحدى جارات الأم المتهمة، وتمت مناقشتها من هيئتي الدفاع بالحق المدني ودفاع المتهمة.

كما وجهت النيابة سؤالا للشاهدة، وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمة عرضها على أحد الأطباء النفسيين لمعرفة حالتها النفسية الحالية، خاصة أنها تنفي إصابتها بأي مرض نفسي.

0_IMG_20230622_123942
0_IMG_20230622_123942
0_IMG_20230622_124105
0_IMG_20230622_124105
0_IMG_20230622_123538
0_IMG_20230622_123538
0_IMG_20230622_123656
0_IMG_20230622_123656
0_IMG_20230622_123658
0_IMG_20230622_123658
0_IMG_20230622_123705
0_IMG_20230622_123705
0_IMG_20230622_123711
0_IMG_20230622_123711
0_IMG_20230622_123726
0_IMG_20230622_123726
0_IMG_20230622_123728
0_IMG_20230622_123728
0_IMG_20230622_123536
0_IMG_20230622_123536
0_IMG_20230622_123535
0_IMG_20230622_123535
الأمراض النفسية والعصبية الأجهزة الامنية الحق المدنى الدفاع بالحق المدني هيئة المحكمة جنايات الزقازيق رئيس المحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

ترشيحاتنا

عملات أجنبية وزواج عرفي.. تفاصيل جديدة في قضية طبيب الساحل

السيسي: إطلاق برنامج «نوفي» من أجل توفير التمويل اللازم لدفع العمل المناخي

تنبؤات سيمبسون تحققت| مسلسل شهير يتنبأ بحادث الغواصة المفقودة.. تفاصيل لن تصدقها

وزير الإنتاج الحربي: نلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر.. ونساهم بقوة في عملية التنمية

مصر تتصدر القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني.. تفاصيل

في أول ظهور لها.. الصور الأولى للمتهمة بطهي أجزاء من جسد ابنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ