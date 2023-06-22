في أول ظهور لها.. الصور الأولى للمتهمة بطهي أجزاء من جسد ابنها

حصل موقع “صدى البلد” على الصور الأولى للأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهيها وتناول أجزاء منها، وذلك خلال الجلسة الرابعة التي انعقدت اليوم، الخميس، بمحكمة جنايات الزقازيق.

وقررت هيئة محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق وشادى المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري اليوم في رابع جلسات محاكمة الأم المتهمة بإنهاء حياة نجلها، تأجيل محاكمتها إلى جلسة يوم 17/7 المقبل للنطق بالحكم، لفحص هاتفها المحمول وعرضها على لجنة خماسية للوقوف على الباعث النفسي وقت ارتكابها الواقعة.

كانت الجلسة الرابعة والمنعقدة اليوم، الخميس، شهدت طلب هيئة دفاع المتهمة بعرضها على أحد خبراء الطب النفسي أو مستشفى الأمراض النفسية والعصبية أو لجنة خماسية للتأكد من مدى سلامة القوى العقلية للمتهمة وقت ارتكاب جريمتها.

وشهدت الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، سماع شهادة الشاهد الرئيسي في الواقعة، والذي شاهد الجريمة وقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية وروى تفاصيل ما حدث أمام هيئة المحكمة.

كما استمعت المحكمة لشهادة الشاهدة الثالثة في القضية، والتي أكدت أن المتهمة كانت تخشى جدا على نجلها وتخاف عليه، وأنها كانت تصرخ بصفة مستمرة في بعض الأحيان، وعند سؤالها عن سبب ارتكابها الواقعة أكدت الشاهدة أنها لا تعلم.

فيما شهدت الجلسة الثانية التي انعقدت الاثنين الماضي، الاستماع إلى شهادة "زينب. م"، شاهدة الإثبات، وإحدى جارات الأم المتهمة، وتمت مناقشتها من هيئتي الدفاع بالحق المدني ودفاع المتهمة.

كما وجهت النيابة سؤالا للشاهدة، وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمة عرضها على أحد الأطباء النفسيين لمعرفة حالتها النفسية الحالية، خاصة أنها تنفي إصابتها بأي مرض نفسي.

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