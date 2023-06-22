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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استثناء 1500 طالب من قواعد القبول الجغرافي.. تفاصيل تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 ، موعد انطلاق تنسيق الجامعات 2023 والذي ينطلق لطلاب الثانوية العامة في جميع الجامعات الحكومية بعد انتهاء الامتحانات وإعلان النتائج.

 

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوقت مازال مبكرا على تنسيق الجامعات 2023، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وإعلان النتيجة مباشرة.

وأوضح المصدر لـ صدى البلد، أنه ضمن قواعد تنسيق الجامعات 2023 أن يكون توزيع الـ(1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2022 ( 500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى)  ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونى، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

 

 

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