عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نادي مدينتي يواصل دعم السياحة الرياضية.. ويستضيف بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة

صدى البلد

استضاف نادي مدينتي الرياضي، أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعبين المشاركين ببطولة “قاضية”، وهي بطولة عالمية متخصصة في رياضة الفنون القتالية المختلطة للمحترفين، بمشاركة 24 لاعبًا من المحليين والأجانب، والإعلان عن جدول مباريات البطولة التي تنعقد غدًا في نادي مدينتي.

وحضر المؤتمر ظهر اليوم، الخميس، بالمبنى الاجتماعى بنادي مدينتي الرياضي، تامر صالح، نائب رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ويوسف قدري، رئيس قطاع التسويق بأندية مجموعة طلعت مصطفى، ومصطفى القاضي، مؤسس ومدير شركة فنارة للتسويق الرياضي، المنظمة لبطولة "قاضية"، ولفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.

قال تامر صالح، نائب رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن المجموعة تمتلك عددًا من الأندية الرياضية من بينها نادي مدينتي، وهو أكبر نادٍ رياضي واجتماعي في مصر على مساحة 200 فدان، ويضم ملاعب ومنشآت مصممة وفقًا للمعايير العالمية جاهزة لممارسة أكثر من 28 رياضة فردية وجماعية. 

وأضاف “صالح”، أن النادي يحرص على استضافة البطولات المحلية والدولية الكبرى، ويقدم الدعم الكامل لهذه البطولات لتقديم نموذج مشرف للرياضة المصرية، ويتعاون مع شركة فنارة للتسويق الرياضي لاستضافة بطولة قاضية، ومع شركة تذكرتي لبيع التذاكر إلكترونيًا.

من جانبه، وجه يوسف قدري، رئيس قطاع التسويق بأندية طلعت مصطفى القابضة، الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على دعمه المستمر لتطوير الرياضة في مصر، ومساندة القطاع الخاص ومن بينها مجموعة طلعت مصطفى القابضة؛ لاستضافة بطولات دولية كبرى، مما يسهم في الترويج للسياحة الرياضية في مصر، وإظهار القدرات التي تتميز بها أندية المجموعة سواء على مستوى الملاعب أو المنشآت أو على مستوى الكفاءات الإدارية اللازمة لتنظيم البطولات، كما وجه الشكر للاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وشركة فنارة للتسويق الرياضي على استضافة نادي مدينتي للنسخة الثالثة من البطولة.

وأكد "قدري"، أن بطولة "قاضية" تأتي ضمن خطة أندية طلعت مصطفى لاستضافة وتنظيم بطولات دولية كبرى في ألعاب متنوعة، بهدف تشجيع السكان على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة، والترويج للسياحة الرياضية في مصر لزيادة أعداد السياحة الوافدة، مشيرًا إلى سبب استضافة "بطولة قاضية"، المتخصصة في رياضة الفنون القتالية، والتي تجمع بين الرياضة والترفيه، داعيًا سكان المدينة والجماهير لحضور البطولة والاستمتاع بالمنافسات.

وأشار إلى نجاح نادي مدينتي الرياضي في استضافة بطولة "الاشيان تور"، وهي أكبر بطولة جولف تقام في مصر استضافها نادي مدينتي للجولف وأذيعت البطولة مباشرة في مصر وفي 60 قناة دولية، واستضافة بطولة كأس العالم للإسكواش للسيدات، وتنظيم النسخة الثالثة من نصف ماراثون مدينتي بمشاركة 3 آلاف متسابق من 45 جنسية، ونستكمل دورنا باستضافة بطولة "قاضية" بالشراكة مع شركة فنارة للتسويق الرياضي، ونتوقع حضور عدد كبير من الجماهير.

فيما أشاد مصطفى القاضي، مؤسس شركة فنارة للتسويق الرياضي، والمدير التنفيذي لبطولة قاضية، بدور مجموعة طلعت مصطفى القابضة في توفير كل الإمكانيات اللازمة لاستضافة وتنظيم بطولة قاضية وفقًا للمستويات العالمية مما يسهم في الترويج لقدرة مصر على تنظيم بطولات عالمية. 

ووجه الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعم البطولة، والتي تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإعداد أبطال رياضيين في كل الألعاب للمنافسة على كبرى البطولات.

وقال "القاضي"، إن بطولة قاضية مخصصة للعبة الفنون القتالية المختلطة، وهي من أكثر الألعاب الترفيهية عالميًا، وتمتلك مصر أبطال موهوبين في هذه الرياضة يستطيعوا المنافسة عالميًا، ونستهدف من خلال بطولة "قاضية" تطوير مستوى اللاعبين في مصر للمنافسة في كبرى البطولات. 

واختتم بأن تنظيم البطولة في نادي مدينتي الرياضي يحقق الغرض منها وهو الوصول بالبطولة للعالمية، وزيادة الوعي باللعبة داخل مصر، خاصة وأن مجموعة طلعت مصطفى القابضة تمتلك مشروعات سكنية كبرى، ومنها مشروع مدينتي التي تعد بالفعل مدينة عالمية على أرض مصرية.

IMG-20230622-WA0142
IMG-20230622-WA0142
IMG-20230622-WA0143
IMG-20230622-WA0143
IMG-20230622-WA0141
IMG-20230622-WA0141
IMG-20230622-WA0144
IMG-20230622-WA0144
IMG-20230622-WA0138
IMG-20230622-WA0138
IMG-20230622-WA0139
IMG-20230622-WA0139
IMG-20230622-WA0132
IMG-20230622-WA0132
IMG-20230622-WA0133
IMG-20230622-WA0133
IMG-20230622-WA0131
IMG-20230622-WA0131
IMG-20230622-WA0130
IMG-20230622-WA0130
IMG-20230622-WA0134
IMG-20230622-WA0134
IMG-20230622-WA0135
IMG-20230622-WA0135
IMG-20230622-WA0140
IMG-20230622-WA0140
مدينتي نادي مدينتي القاضية بطولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

الصور الأولى لسيدة فاقوس قاتلة نجلها

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

ترشيحاتنا

السعودية تجمع 53 مليون ريال تبرعات شعبية لإغاثة الشعب السوداني

أولمبياد برلين.. القباج: أبطالنا يقدمون أداء متميزًا وينافسون في مختلف الألعاب

طرح شقق بالتقسيط في 4 مدن جديدة على 7 سنوات وخصم 20% للكاش

فواكه لها مفعول السحر في إنقاص الوزن |تعرف عليها

السر مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.. كيف نشأت فكرة قمة الميثاق المالي بباريس؟

موسيماني مهاجمًا صن داونز: كان عليه إقصاء الأهلي من دوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

تنبؤات سيمبسون تحققت| مسلسل شهير يتنبأ بحادث الغواصة المفقودة.. تفاصيل لن تصدقها

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

فيديو

مكسوفة أمشي في الشارع.. صاحبة الفستان الأزرق تكشف مفاجأة لأول مرة

عملات أجنبية وزواج عرفي.. تفاصيل جديدة في قضية طبيب الساحل

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ