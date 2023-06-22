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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على مصري بـ بريطانيا متهم في تهريب بشر إلى إيطاليا

لحظة القبض علي الرجل
لحظة القبض علي الرجل المصري بواسطة السلطات البريطانية

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس اعتقال رجل مصري في لندن يشتبه تنظيمه تهريب آلاف من الأشخاص على متن "شراك الموت" من شمال افريقيا إلى ايطاليا، حسب ما نقلته وكالة فرانس برس للأنباء.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بيان إن الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عاما اعتقل غرب لندن قرب مطار هيثرو أمس الأربعاء بعد تحقيق مع الشرطة الإيطالية.

ويأتي توقيفه بعد أن اوقف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويشتبه بأنهم مهربون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية قد يكون أسفر عن مصرع المئات.

وأكدت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن الرجل في لندن على صلة بالعديد من عمليات العبور غير القانونية في البحر المتوسط على مدار العام الماضي، بما في ذلك من ليبيا وكان يعمل من بريطانيا بالشراكة مع مجرمين اخرين.

وتطلبت ثلاث من عمليات العبور هذه جهود إنقاذ من قبل خفر السواحل الإيطالي لمراكب معرضة للخطر، وكان كل منها كان يقل أكثر من 600 شخص.

مصري تهريب بشر فرانس برس إيطاليا هجرة غير شرعية بريطانيا

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