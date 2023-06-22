اتصالات النواب: دعم الرئيس السيسي للتحول الرقمي أحدث حراكا غير مسبوق

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالدعم الكبير الذي توليه الدولة للتحول الرقمي ولجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي ، مشيراً بأن دعم القياده السياسيه احدث حراكاً غير مسبوق في هذا الشأن.

وأكد “بدوي”، خلال اللقاء الذي عقدة مع وفد مجلس النواب الأردني برئاسة النائب غازي الذنيبات ، رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني الذي يزور البرلمان المصري اليوم، أن ملف الشائعات من أهم الملفات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية عقب ثورة الـ 30 من يونيو لسنة 2013 وتعرضنا لحرب شائعات غير مسبوقة من جماعات استهدفت الوطن، وكان لابد من خروج قوانين تحقق الردع العام وعلي رأسها قانون الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وحرية تداول المعلومات، للرد علي ملف الشائعات والأكاذيب.

وأضاف بدوي أن الدولة المصرية عززت البنية التحتية والاساسية وأنشأت الشركة الوطنية we لخدمات المحمول في 2014 وحققت نجاحات مبهرة.

وتابع أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي بهدف توصيل كافه المرافق الي القري والنجوع وحققت نجاحات متميزة.

ولفت إلى أن احد القطاعات والتي لها نجاحات كبيرة هو هيئة البريد المصري الموجوده في كل النجوع والكفور والتي توسعت في إنشاء مكاتب البريد 65% خدمات التحول الرقمي المواطن حتي خدمات المرور يستطيع المواطن استخراجها بكل سهوله .

وأوضح أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنه مستحدثة في البرلمان المصري في 2015 واستطاعت الانتهاء من عدة قوانين متعلقه بحماية الحرية الشخصيه وعلي راسها قانون حمايه البيانات الشخصية والمعاملات وقانون مكافحة الجريمه الالكترونيه الذي يعالج سلبيات و تجاوزات ويعمل علي حمايه الأمن القومي وحماية بيانات المواطن وحمايه الاستثمارات وايجاد مناخ مناسب له وقمنا بدعوة عدد كبير من الشركات العالميه العامله مع الحكومه لتحقيق الشفافية والوضوح ، وتم عقد 63 اجتماعا صباحيا ومسائيا وواجه القانون الجريمة الإلكترونية بكل صورها بما يحقق الردع بالتنسيق مع الحكومة .

وحضر اللقاء النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب احمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات و النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات ، والنائب محمد عبادة امين سر لجنة الاتصالات والنائب ناصر عثمان أمين سر التشريعية والنائب عزيز سابق عضو لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري .

وضم الوفد الأردني الدكتور غازي الذنيبات رئيس اللجنة القانونية مجلس النواب الأردني والدكتور خير أبوصعيليك و المهندس سالم العمري و روعة الغرابلي وزينب البدول أعضاء مجلس النواب الأردني و محمود الخلايلة مدير مكتب رئيس المجلس وعواد الغويري امين عام مجلس النواب ومحمد العبداللات و أيمن المجالي من مجلس النواب الأردني .