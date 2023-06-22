يوسف شعبان: المنتخب الأولمبي قادر على حصد لقب أمم أفريقيا من المغرب

دعم يوسف شعبان لاعب فريق شباب بيراميدز ومنتخب مصر الوطني للناشئين، المنتخب الأولمبي قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما في المغرب.

وقال يوسف شعبان في تصريحات إذاعية إن منتخب مصر الأولمبي قادر على حصد اللقب من المغرب نظرا لما يملكه من مقاومات ولاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز.

وأشار يوسف شعبان إلى أنه تدرب تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي من قبل ويعلم جيدا أنه مدرب مخضرم ولديه فكر فني رائع سيؤهل منتخب مصر الأولمبي لحصد اللقب.

وتطرق يوسف شعبان لاعب بيراميدز للحديث عن أبرز اللاعبين في منتخب مصر الأولمبي حيث قال إن حسام عبد المجيد مدافع الزمالك يعد عنصرا هاما للغاية في صفوف الفراعنة وقادر على الظهور بشكل مميز رفقة المنتخب في منافسات كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في المغرب. ‪