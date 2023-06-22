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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة الكبدة البلدي بالطماطم على أصولها في عيد الأضحى

طريقة الكبدة البلدى
طريقة الكبدة البلدى بالطماطم على أصولها فى عيد الأضحى

تعد الكبدة البلدي من ألذ الأكلات التى يحبها معظم الأشخاص لذا فهى من أشهر الأطباق فى احتفالت عيد الأضحى فى الدول العربية.

نعرض لكم طريقة عمل الكبدة البلدي بالطماطم بمذاق مميز فى عيد الأضحى وذلك من خلال وصفة الشيف شربيني.

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مقادير الكبدة البلدي بالطماطم
كبدة بلدي
طماطم
بصل

فلفل حار 
فلفل الوان
ثوم 
خل
ليمون
ملح

فلفل أسود
شطة
بهارات 
كمون
زيت 
عباد الشمس

طريقة عمل الكبدة البلدي

*  ضعي الكبدة البلدي في حلة بها ماء مغلي على النار مع الملح والخل حتى تصبح أفتح فى اللون ثم اخرجيها وقطعيها شرائح رفيعة .

فى طاسة بها سمنة أو زيت ضيفي شرائح البصل والفلفل الحار والفلفل الألوان والطماطم  والكبدة  وقلبيهم جيدا.

* ضيفي بهاراتك المفضلة والكمون واشطة والليمون والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا واتركيهم حتى النضج وتقدم مع الخبز البلدي والطحينة.

الكبدة الشيف شربينى طريقة عمل الكبدة البلدي طريقة عمل الكبدة الكبدة البلدي الكبدة البلدي بالطماطم

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