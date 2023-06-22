وزارة الخارجية تعلن عن نقاط إجلاء المصريين من السودان

أعلنت وزارة الخارجية خلال بيان صادر ،اليوم الخميس، عن نقاط إجلاء المصريين من السودان كما أعلنت الوزارة النجاح في إجلاء عدد كبير من المصريين بالسودان.

وقال البيان إنه إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن الرعايا المصريين في السودان ونجاح الوزارة في إجلاء عدد كبير من المصريين في السودان منذ اندلاع الصدام العسكري.

وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء معبر قسطل (إجلاء بري)، ومعبر أرقين (إجلاء بري).

وأعلنت الوزارة عن استمرار غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع.