بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

صفقات الزمالك 2023 في الميركاتو الصيفي.. تسعى اللجنة الفنية في القلعة البيضاء إلى حسم عدد من الصفقات القوية استعدادًا لموسم الفارس الأبيض الجديد.

وترددت العديد من الأنباء والتقارير الصحفية حول رغبة فريق الزمالك في التعاقد مع صفقات سوبر من العيار الثقيل، وعلى رأسهما فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي نجمي الفريق السابقين.



ويروج الإعلام الرياضي حاليا لعدد من الصفقات الجماهيرية التي يسعى الزمالك لحسمها من أجل ضمها لفريق الكرة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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