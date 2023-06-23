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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

نادي الزمالك
نادي الزمالك

صفقات الزمالك 2023  في الميركاتو الصيفي.. تسعى اللجنة الفنية في القلعة البيضاء إلى حسم عدد من الصفقات القوية استعدادًا لموسم الفارس الأبيض الجديد.

 

ثنائي أجنبي مميز.. 8 صفقات لنادي الزمالك بالميركاتو الصيفي| أسماء وتفاصيل

وترددت العديد من الأنباء والتقارير الصحفية حول رغبة فريق الزمالك في التعاقد مع صفقات سوبر من العيار الثقيل، وعلى رأسهما فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي نجمي الفريق السابقين.


ويروج الإعلام الرياضي حاليا لعدد من الصفقات الجماهيرية التي يسعى الزمالك لحسمها من أجل ضمها لفريق الكرة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولمتابعة المزيد حول صفقات الزمالك صيف 2023 .. تابع الفيديو جراف التالي

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