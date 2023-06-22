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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تُنظم 4 ندوات لشرح مناسك الحج وتودع الفائزين بالقرعة

ندوة بمهندسين الإسكندرية
ندوة بمهندسين الإسكندرية

 

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ، ولجنة الرحلات برئاسة المهندس وليد ماضى ، لقاء لشرح مناسك الحج و وداع الحجاج المتقدمين من خلال نقابة المهندسين بالإسكندرية وعددهم ١١٩ حاج للمستوى الفاخر ٥ نجوم والمستوى الاقتصادى والاقتصادى تحسين والبرى.

فى البداية هنأ الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية ، الحجاج من المهندسين وأسرهم متمنيًا لهم مناسك موفقه.

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وأضاف إن نقابة المهندسين بالإسكندرية تسعى ان يكون لها دور فى توفير رحلات الحج من خلال لجنة الرحلات بأسعار مميزة وخدمات بأعلى مستوى للمهندسين وأسرهم متمنيًا لهم كل التوفيق وان يكون حجًا مبرورا.

ومن جانبه قال المهندس وليد ماضى رئيس لجنة الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ، إن هدف نقابة المهندسين من خلال لجنة الرحلات هو توفير خدمة مميزة فى الحج للمهندسين واسرهم ، مؤكدًا انه توفير سعر منخفض هذا العام لاول مرة بسعر ٩٧.٥ الف للمستوي البري وهو اقل من القيمه التي حددتها ضوابط وزاره السياحه المصريه وهي ١٣٠ الف جنيه بسعر ٩٠ الف للمستوي الاقتصادي وهو اقل من القيمه التي حددتها ضوابط وزاره السياحه المصريه وهي ١٣٠ الف جنيه و للمستوي الفاخر ٥ نجوم صف اول علي الحرمين ب ٢٦٠ الف وهو اقل من القيمه التي حددتها ضوابط وزاره السياحه المصريه وهي ٣١٠ الف جنيه بجودة مرتفعة وذلك لثقة شركات السياحة فى نقابة المهندسين معبر ان النقابة حريصة علي توفير أفضل خدمة باقل سعر واعلى جوده.

وقامت شركة السياحة بشرح البرنامج ثم مناسك الحج للمهندسين واسرهم المسافرين وتسليمهم جوازات السفر و تأشيرات الحج وتذاكر الطيران و هدايه الحج والإجابة على كافة استفساراتهم.

وكانت قد أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية عن أسماء الفائزين فى قرعة الحج السياحى لعام ١٤٤٤ هجريًا لكافة المستويات السياحيه ( الفاخر ٥ نجوم والاقتصادى والاقتصادى تحسين ٥ نجوم والبرى ).

و فاز بالمستوى الاقتصادي ٣٧ مهندس والاقتصادى تحسين ٥١، بينما فاز بالمستوى البرى ٢٢ مهندس والمستوى الفاخر ٥ نجوم ٩  مهندسين.

الاسكندرية الأقتصادية التحول الاخضر التنمية الاقتصادية الدكتور هشام سعودى السياحة المصرية

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