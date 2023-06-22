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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثورة 30 يونيو ومظاهر العيد في ورش لأطفال ثقافة بهاء الدين بأسيوط

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

قدم قصر أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط، عدة ورش فنية مختلفة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

في ورشة الأشغال الفنية قامت الفنانة ميادة شيريت بعمل مجموعة من كروت المعايدة بمشاركة الأطفال باستخدام ورق الكانسون الملون، الفوم جليتر الملون والألوان، وعمل الأشکال المختلفة التي توحي بمظاهر عيد الأضحى من خلال أفكار الاطفال الإبداعية، أعقبها ورشة فنون تشكيلية للفنان إبراهيم حسين، حيث شارك الأطفال بعمل رسومات فنية من وحي خيالهم لتنمية الخيال لديهم شملت موضوعات الاحتفال بعيد الأضحي المبارك والاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وفي سياق متصل عقد القصر التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ورشة حكي للأطفال ومسابقة ثقافية لتنمية الوعي وتشجيعيهم على القراءة والاطلاع المستمر قدمها إسلام محمد، كما أقيمت ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال في الشعر والقصة والحكي، بجانب ورشة لتعليم العزف على الآلات الموسيقية المختلفة للمايسترو نصر الدين أحمد، حيث قام بتدريب الأطفال على آلة الدرامز والعود والأورج وآلات النفخ الخشبية وقام بتدريبهم على المقامات المختلفة والسلم الموسيقي بأسلوب بسيط يتوافق وسن وإمكانيات الاطفال المختلفة.

وقدم القصر ورشا فنية أيضا لذوي الهمم والتي تضمنت ورشة فنون تشكيلية عن ذكرى ثورة 30 يونيو وورشة لرسم بورتريه للفنان إبراهيم حسين، وورشة أشغال فنية للفنانة ميادة شيريت، وتدريب الرواد على فنون الطباعة، بجانب ورشة حكي قصص للأطفال لهبة عبود، أعقبها مسابقة ثقافية، وورشة فنون شعبية تدريب الفنان خالد نصر الدين وورشة موسيقي وغناء تدريب الفنان نصر الدين أحمد.

قصر أحمد بهاء الدين للطفل عدة ورش فنية مختلفة ذكرى ثورة 30 يونيو الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة

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