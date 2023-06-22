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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة عشرات الفلسطينيين في هجوم للمستوطنين على قرية جالود جنوب نابلس

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، في هجوم للمستوطنين على قرية جالود جنوب نابلس.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قاموا بالهجوم على منازل الفلسطينيين على أطراف القرية، مما أدى لإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رأسه، وثلاثة آخرين بالحجارة، واثنين بشظايا رصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت بين أهالي القرية والقرى المجاورة الذين حاولوا التصدي للهجوم، وبين المستوطنين وجنود الاحتلال.

ويأتي هجوم المستوطنين على قرية جالود الفلسطينية عقب يوم من هجومهم على بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، بحماية قوات الاحتلال، الذي أسفر عن استشهاد شاب وإصابة 12 آخرين بالرصاص الحي، بالإضافة لإحراق عدد من المنازل والمركبات.

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