انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة “ازرع” بالدقهلية للتشجيع علي زراعة القمح

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ممثلي الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية والتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي كلا من مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو التحالف الوطني ،رفيق ناجي مدير المواقع التنموية بالهيئة القبطية الانجيلية ، ريمون رفعت مسئول التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الانجيلية وذلك في اطار زيارتهم للدقهلية وذلك لتدشين مبادرة" ازرع"..

وأوضح "مختار" انه سيتم اليوم إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة “ازرع” بالدقهلية بدعم ومشاركة التحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجيلية ووزارة الزراعة بهدف التشجيع علي زراعة القمح وتقديم الدعم اللازم للمزارعين..

وقد وجه "مختار" الشكر والتقدير والعرفان لقيادات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وممثلي الكنيسة الانجيلية علي جهودهم المتواصلة ومن خلال "مبادرة ازرع" علي المشاركة الفعالة مع اخواتنا المزارعين في محافظة الدقهلية وفي عدد من المحافظات لتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير التقاوي المعتمدة عالية الجودة بما يساهم في العمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، كما يتم من خلال المبادرة تنفيذ المدارس الحقلية بالمحافظات المستهدفة بالمبادرة للعمل على دعم المزارعين فنيًّا من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في زراعة محصول القمح مما يساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتقليل تكاليف الإنتاج للمحصول.

ومن جانبها قالت "رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الانجيلية" وعضو التحالف الوطني المبادرة يتم اطلاقها في مرحلتها الثانية في 14 محافظة ويستفيد منها 500 الف مزارع علي مستوي الجمهورية مشيرة ان المرحلة الاولي للمبادرة والتي نفذت علي مستوي 8 محافظات استهدفت زراعة 150 الف فدان واستفادة 100 الف مزارع بالمحافظات الثمانية ومنهم الدقهلية ..