عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة “ازرع” بالدقهلية للتشجيع علي زراعة القمح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  ممثلي الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية والتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي كلا من  مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو التحالف الوطني ،رفيق ناجي مدير المواقع التنموية بالهيئة القبطية الانجيلية ، ريمون رفعت مسئول التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الانجيلية وذلك في اطار زيارتهم للدقهلية وذلك لتدشين مبادرة" ازرع".. 
وأوضح "مختار" انه سيتم اليوم إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة “ازرع” بالدقهلية بدعم ومشاركة التحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجيلية ووزارة الزراعة بهدف التشجيع علي زراعة القمح وتقديم الدعم اللازم للمزارعين..
وقد وجه "مختار" الشكر والتقدير والعرفان لقيادات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وممثلي الكنيسة الانجيلية علي جهودهم المتواصلة ومن خلال "مبادرة ازرع" علي المشاركة الفعالة مع اخواتنا المزارعين في محافظة الدقهلية وفي عدد من المحافظات لتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير التقاوي المعتمدة عالية الجودة بما يساهم في العمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، كما يتم من خلال المبادرة تنفيذ المدارس الحقلية بالمحافظات المستهدفة بالمبادرة للعمل على دعم المزارعين فنيًّا من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في زراعة محصول القمح مما يساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتقليل تكاليف الإنتاج للمحصول.
ومن جانبها قالت "رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الانجيلية" وعضو التحالف الوطني المبادرة يتم اطلاقها في مرحلتها الثانية في 14 محافظة ويستفيد منها 500 الف مزارع علي مستوي الجمهورية مشيرة ان المرحلة الاولي للمبادرة  والتي نفذت علي مستوي 8 محافظات استهدفت زراعة 150 الف فدان واستفادة 100 الف مزارع بالمحافظات الثمانية ومنهم الدقهلية ..

 

 

150 ألف فدان اطلاق المرحلة الثانية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والهيئة القبطية الإنجيلية وزارة الزراعة مزارعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

ساعات تفصلهم عن الموت | غواصة البحث عن تيتانيك في طريقها لنهاية مأساوية

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

ترشيحاتنا

صادم للمنافسين.. عامر حسين يكشف السر وراء تأجيل مباراة الأهلي

وزير الدفاع الروسي يكشف عن تشكيل "جيش احتياطي".. تفاصيل

أسرار الكون.. مسبار اقليدس يستكشف الجانب المظلم من الفضاء

إعصار غير مسبوق ينهي حياة 4 في ولاية تكساس بالولايات المتحدة

السجن المؤبد إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير فى قانون العقوبات

الأرخص في مصر .. 5 سيارات "زيرو" تبدأ من 399 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لمريض الصدر والربو أثناء أداء مناسك الحج

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ