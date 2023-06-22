جمال الزهيري يفجر مفاجأة بشأن إيقاف القيد بالإسماعيلي| فيديو

قال الكاتب الصحفي والناقد الرياضي جمال الزهيري، إن نشر العديد من الأخبار ضد النادي الإسماعيلي بشأن إيقاف القيد بسبب قضايا لعدد من اللاعبين، الغرض منها تصدير الإحباط لدى الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المكلفة بإدارة النادي لإنقاذه من الأوضاع السيئة التي يمر بها.

وأضاف جمال الزهيري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك خطاب من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يحذر اللاعبين من التعاقد مع الأندية المصرية بسبب كثرة شكواي اللاعبين للفيفا، لافتا إلى أن مجالس الإدارة مطالبة بتوفير مستحقات اللاعبين والمدربين قبل رحيلهم "مش هخربها وأمشي".

الجهات الإدارية



تابع جمال الزهيري، يجب على الجهات الإدارية في الأندية القيام بدورها المنوطة به حين رحيل مجالس الإدارة بشأن استلام المهمة التي حملوها على عاتقة وتصفية جميع الأمور المالية المتعقلة بالنادي :"مش يعملي خازوق ويسيبه ويمشي".