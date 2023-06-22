محمد موسى يفتح النار على الراقصة بوسي: لازم تكوني عبرة لغيرك

علق الإعلامي محمد موسى، على واقعة القبض على الراقصة بوسي لاتهامها ببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية ومخالفة للآداب العامة ونشر الفسق والفجور.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،: "يعني يا حاجة مش مكفيكي الأفراح والكباريهات اللي بترقصي فيها طالعة كمان بملابس خليعة وبتعملي إيحاءات جنسية وخليعة كده علي الملأ .. للأسف كل الناس دي مبتعرفش غير حاجة واحدة هيدخل جيبنا كام ومش مهم بقى أخلاقيات مجتمع ولا غيره .. قبل السوشيال ميديا كان الناس دي في كباريهاتها ومش بيشوفهم غير اللي عايز يشوفهم فكان بيروح يسهر في الكباريهات لكن دلوقتي للأسف كله بقا سمك لبن تمر هندي وإفساد المجتمع مش فارق عندهم.

وزارة الداخلية



أتم قائلا: "بجد شابوه لوزارة الداخلية ومباحث الآداب وأعتقد أن الأخت بوسي دي عبرة لأي واحدة تفكر تعمل زيها".