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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة: النظام المالي العالمي تعرض لخلل كبير نتيجة الأزمات الأخيرة

المستشار أحمد فهمي،
المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة التمويل الدولي بفرنسا مهمة للغاية، إذ أن تلك القمة هي توجه تقدره مصر وتدعمه بشكل كبير، إذ أنها تمثل نوعا من تحمل المسؤولية والمشاركة التي تدعو إليها مصر الدول المتقدمة والغنية للحاجة لإنشاء نظام مالي عالمي جديد.

 

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن النظام المالي والاقتصادي الموجود في العالم بدأ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ويعتمد على صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ومؤسسات التمويل الموجودة، موضحا أن مصر ترى أن هناك خللا حقيقيا في منظومة التمويل العالمية، بسبب الصدمات التي تعرض لها من خلال الأزمات الماضية التي أثرت على الاقتصاد العالمي.

 

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الصدمات بدأت مع جائحة فيروس كورونا، والتي كانت تأثيراتها ليست بنفس القوة على كل الدول، ولكن كان هناك موجات من التأثير على العالم أجمع، موضحا أن الدول المتقدمة اتخذت إجراءات خلال فترة الجائحة لاحتواء أثارها منها توقف الإنتاج بشكل كامل لشهور طويلة في العديد من الدول، وهو ما أدى لاختلال سلاسل الإمداد والتوريد.

 

وأردف، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لاختلالات أكبر في أسواق الغذاء والطاقة، وهو ما انعكس على موجات متتالية في رفع أسعار الفائدة، فضلا عن رفع الفائدة في البنوك المختلفة في العالم لمحاولة احتواء التضخم، وكل ذلك تسبب لنزوح رؤوس الأموال لكثير من الدول. 
 

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