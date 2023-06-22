محمود حجازي يكشف تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي بقمة باريس

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة باريس "القمة الدولية للتمويل".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة "، :"دعوة الرئيس السيسي لقمة التمويل الدولي في باريس منطقية باعتباره شريكاً كما وصفها الرئيس ماكرون، موضحاً أن قمة باريس تضع أجندة المناخ على المائدة الدولية وتحمل كل طرف مسئوليته حتى لا تترك دول العالم الثالث والأفريقية والنامية نهباً لصراعات دولية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تجاهل تداعيات الحروب على دول العالم الثالث.



ولفت إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون أكد خلال كلمته على أهمية إتاحة التمويل الأخضر من أجل أن تنشأ مؤسسات وتقوم اقتصاديات مبنية على الاقتصاد الأخضر المحافظ على البيئة.

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