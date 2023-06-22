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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمريكا في المقدمة.. سمير فرج يكشف ترتيب الدول حسب الناتج المحلي العالمي 2023

اللواء سمير فرج،
اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن ترتيب الدول حاليا في العالم 2023 حسب الناتج المحلي في العالم 2023 أمريكا والصين اليابان ألمانيا والهند.

 

وقال سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه ظهر غول جديد حاليا على مستوى العالم وهو الصين بما تحققه تكنولوجيا واقتصاديا.

 

 تتحكم وتقود الدول 

وتابع المفكر الإستراتيجي، أن قوة الدولة الشاملة يكمن في القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية والجيوسياسية والقوى الناعمة، وكان أهم هذه القوى في السابق هي القوة العسكرية، والآن القوة الاقتصادية هي التي تتحكم وتقود الدول 

اللواء سمير فرج الدول الناتج المحلي أمريكا والصين ن ألمانيا

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