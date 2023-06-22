النائب أحمد يحيى: نعمل على إستراتيجية تهدف لتعزيز الصادرات وتقليل الواردات

أكد النائب أحمد يحيى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا نعمل على استراتيحية تهدف لتعزيز الصادرات وتقليل الواردات وتعزيز الصناعة المصرية، مؤكدا أن مبادرة ابدأ أحد اسباب جذب الاستثمار من خلال تسهيل الاجراءات للمستثمرين وتوجههم لانهاء كافة المشاكل.

وقال يحيى، خلال لقائه ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الصناعة مرتبطة بالاستثمار ولذلك حدث دمج بين القطاعين، ما يسهم في تحقيق التكامل المطلوب.

تساهم في توطين الصناعة

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية تعمل على حل مشاكل المستثمرين والصناعة من خلال خطة قصيرة الأجل واخرى طويلة الأجل.



