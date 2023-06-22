باحث استراتيجي: حسن البنا استعان بأفكار رئيسية للإخوان من الشيعة

أكد الدكتور محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصطلح الجهاد الاقتصادي بدأ مع ظهور تيار الإسلام السياسي والاختلاف يكون على حسب السياق والتنظيم المستخدم له، مشددًا على أن حسن البنا استعان بأفكار رئيسية لهم من الشيعة.

وأضاف "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجهاد الاقتصادي هو النهج العملياتي وتنفيذ العمليات بهدف جمع الأموال، منوهًا بأن استهداف المصالح الاقتصادية للعدو أحد مبادئ الجهاد الاقتصادي، وهجمات 11 سبتمبر أحد اشكال الجهاد الاقتصاد أن لم يكن هو الهدف الرئيسي منها.

وأوضح أن ضرب السياح في مصر من أجل ضرب الاقتصاد وتسبب في هزات مالية، مؤكدًا أن داعش هي أكثر التنظيمات حاليًا اعتمادًا على الجهاد الاقتصادي وزاد بعد هزيمتهم في العراق وسوريا، وتعمد تكثيف عملياته بالمناطق الأكثر قيمة اقتصادية، مضيفًا أن التنظيمات الإرهابية بدأت تتقاطع مع الجريمة المنظمة وعمليات الخطف من أجل الأموال.

