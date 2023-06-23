عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة نهاية الأسبوع.. فيديو

البورصة المصرية
البورصة المصرية

 

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات العربية والمحلية.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية بلغ رأس مال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 164ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 9ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين والصفقات، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 7ر1 مليار جنيه.

وإضافة رمسيس ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس30 بنسبة وصلت إلى 0.04%؛ ليبلغ مستوى 93ر17712 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنسبة 0.8 %؛ ليبلغ مستوى 32ر3516 نقطة، كما شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.41 %، ليبلغ مستوى 64ر5219 نقطة.

 

أسهم الشركات أسهم الشركات المقيدة ب ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الاسهم الصغيرة والمتوسطة الشركات المقيدة بالبورصة المؤشر الرئيسي للبورصة اليوم الخميس إيجي إكس 100 المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

خسارة كارثية.. بيان عاجل من خفر السواحل الأمريكي بعد العثور على حطام الغواصة

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

ترشيحاتنا

تعليق صادم من عامر حسين بشأن معاقبة زيزو ودونجا بعد احتفالهم

بوسي: عرفت بوفاة أبويا بعدها بيومين.. كنت تعبانة ومش حاسة بالذنب

مصطفى بكري يكشف تفاصيل مغادرة شيخ الأزهر حفل تنصيب مرسي.. فيديو

وسط تفاعل الجمهور.. هبة طوجي تبدع في تقليد شاكيرا على الهواء (فيديو)

أمريكا تؤجل محادثات السودان لعدم تحقيقها النجاح المطلوب

السجن المشدد عقوبة كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا في محاضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

طريقة حشو الممبار بأسرع وقت

لأصحاب الدايت.. طرق لتناول الفتة والرقاق وأكلات العيد بدون زيادة في الوزن

أحلى من بعض.. عارضة أزياء ترتدي فستان درة الأحمر وتشعل السوشيال ميديا

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ