تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة نهاية الأسبوع.. فيديو

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات العربية والمحلية.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية بلغ رأس مال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 164ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 9ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين والصفقات، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 7ر1 مليار جنيه.

وإضافة رمسيس ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس30 بنسبة وصلت إلى 0.04%؛ ليبلغ مستوى 93ر17712 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنسبة 0.8 %؛ ليبلغ مستوى 32ر3516 نقطة، كما شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.41 %، ليبلغ مستوى 64ر5219 نقطة.