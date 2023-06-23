الأمن بكشف تفاصيل تغيب طفل عن منزله بمغاغة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (طفل - مُقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) وأن آخر ظهور له بمحافظة الجيزة.

بالفحص وبسؤال عم الطفل المشار إليه قرر بتغيب نجل شقيقه عقب خروجه من المنزل الكائن بمحافظة المنيا للهو، وأن أحد الأهالى أخبره أنه شاهد المتغيب متواجد بأحد محطات القطار بالجيزة على خلاف الحقيقة، فقام أحد أقاربهم "صاحب الحساب المشار إليه" بنشر خبر تغيبه للمساعدة فى العثور على الطفل وأنه لم يحرر ثمة محاضر بهذا الشأن، وأضاف بأنه عثر على الطفل بمركز مغاغة حيث ضل الطريق عقب اللهو مع أصدقائه وعاد لمنزله دون حدوث ثمة مكروه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.