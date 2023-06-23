عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال بيومي: إفريقيا أكبر قارات العالم دفعا لفوائد الديون إلى أوروبا

صدى البلد

قال السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن  الرئيس السيسي يزور دولا كثيرا شرقا وغربا وأنا كنت سفيرا غير مقيم في دولة إفريقية والرئيس قام بزيارتها، وأقام سفارة هناك ونرى اللمسة الشخصية في العلاقات الدولية ونرى ذلك جليا في استقبال الرئيس الفرنسي للرئيس السيسي .

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان، أن هناك سلسلة من الجهود المصرية من خلال دبلوماسية الخارجية ودبلوماسية الرئاسة بعد حوالى 20 عاما من الغياب بسبب الحالة الصحية للرئيس مبارك ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها في أديس أبابا.

وتابع: افريقيا هي أكبر قارات العالم التي ترسل النقود لأوروبا لأنها تدفع فوائد الديون والاستثمارات فهى تدفع أكثر مما تتلقى ومصر لها تجربة عظيمة ومستعدة لنقل التجربة لأى دولة تطلب ذلك وبرزت البصمة المصرية لتصدير التجربة المصرية للدول الإفريقية خلال أزمة كورونا وكانت لدينا القدرة على تصدير الطاقة لأوروبا وهى دولة رائدة في انتاج الطاقة والبطء غير مطلوب في هذه الآونة.

الحالة الصحية الجهود المصرية التجربة المصرية الاعلامي رامي رضوان السفير جمال بيومي الرئيس الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

اطلقت ولا لسه آنسة| مفاجأة جديدة في واقعة راقصة الفستان الأزرق| فيديو

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي في سعر الليرة التركية

رئيس جمعية جراحات الجهاز الهضمي يروي مواقف انسانية لخدمة المرضى

سعر مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر.. صور

بعثة حج الجمعيات الأهلية تستعد لاستلام مخيمات عرفات

4 كلمات أوصى بها النبي في هذه الأيام داوم عليهم

بوسي : عملت عملية تجميل في مناخيري..وعرفت وفاة أبويا بعدها بيومين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ