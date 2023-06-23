جمال بيومي: إفريقيا أكبر قارات العالم دفعا لفوائد الديون إلى أوروبا

قال السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس السيسي يزور دولا كثيرا شرقا وغربا وأنا كنت سفيرا غير مقيم في دولة إفريقية والرئيس قام بزيارتها، وأقام سفارة هناك ونرى اللمسة الشخصية في العلاقات الدولية ونرى ذلك جليا في استقبال الرئيس الفرنسي للرئيس السيسي .

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان، أن هناك سلسلة من الجهود المصرية من خلال دبلوماسية الخارجية ودبلوماسية الرئاسة بعد حوالى 20 عاما من الغياب بسبب الحالة الصحية للرئيس مبارك ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها في أديس أبابا.

وتابع: افريقيا هي أكبر قارات العالم التي ترسل النقود لأوروبا لأنها تدفع فوائد الديون والاستثمارات فهى تدفع أكثر مما تتلقى ومصر لها تجربة عظيمة ومستعدة لنقل التجربة لأى دولة تطلب ذلك وبرزت البصمة المصرية لتصدير التجربة المصرية للدول الإفريقية خلال أزمة كورونا وكانت لدينا القدرة على تصدير الطاقة لأوروبا وهى دولة رائدة في انتاج الطاقة والبطء غير مطلوب في هذه الآونة.