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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب لعبة بملاهي في القليوبية

سقوط ملاهى
سقوط ملاهى

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية انقلاب لعبة بالأطفال داخل ملاهي ما أسفر عن إصابة 5 أطفال بإصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا يفيد ورود بلاغ انقلاب لعبة بالأطفال داخل ملاهي مما أسفر عن إصابة 5 أطفال بإصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزي.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب لعبة بالأطفال داخل ملاهي مما أسفر عن إصابة 5 أطفال وشباب بإصابات خفيفة، وتم نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزي، وهم "أحلام أحمد عبد الرحمن"، 14 سنة، كفر شبين، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وحبيبة  محمد البجوتي، 13 سنة، كفر شبين، مصابة بكدمات بالظهر، وفاطمة الزهراء محمود، 11 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيسر، وحنين وحيد ربيع 16 سنة، طحانوب، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وليلى أحمد حسين 17 سنة، كفر شبين، اشتباه كسر بالساق الأيسر.


وكشف مصدر بمستشفى شبين القناطر أنه تم التصريح لثلاث حالات بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم وعمل الفحوصات اللازمة والأشعة فيما تم حجز حالتين لإجراء التدخلات الجراحية لهم.

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