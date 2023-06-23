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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

له مصداقية كبيرة .. نهال طايل تشيد بموقع صدى البلد

نهال طايل
نهال طايل

أشادت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة "صدى البلد، بتناول خبر علي لسان الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أوضح فيه أنه يجوز لغير المقتدرين التضحية بالدجاج

وقالت طايل خلال تقديمها البرنامج،:" الخبر قرأته على موقع صدي البلد وهذ الموقع له مصداقية كبيرة في تناول الأخبار".

وتابعت  :" جدل التضحية بالطيور يتجدد بعد تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي والذي تحدي فيه الجميع.

وبدوره قال الشيخ مظهر شاهين عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، :"ما تعارف عليه العلماء هو التضحية من الأبل أو الغنم أو الأنعام وهي سنة عن النبي صلي الله عليه وسلم وما قال الهلالي رأي لسيدنا بلال ولكننا نأخذ برأي الجمهور.

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الإعلامية نهال طايل التضحية بالطيور الدكتور سعد الدين الهلالي نهال طايل

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