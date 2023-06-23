له مصداقية كبيرة .. نهال طايل تشيد بموقع صدى البلد

أشادت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة "صدى البلد، بتناول خبر علي لسان الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أوضح فيه أنه يجوز لغير المقتدرين التضحية بالدجاج

وقالت طايل خلال تقديمها البرنامج،:" الخبر قرأته على موقع صدي البلد وهذ الموقع له مصداقية كبيرة في تناول الأخبار".

وتابعت :" جدل التضحية بالطيور يتجدد بعد تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي والذي تحدي فيه الجميع.

وبدوره قال الشيخ مظهر شاهين عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، :"ما تعارف عليه العلماء هو التضحية من الأبل أو الغنم أو الأنعام وهي سنة عن النبي صلي الله عليه وسلم وما قال الهلالي رأي لسيدنا بلال ولكننا نأخذ برأي الجمهور.