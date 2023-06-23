حصاد الزراعة.. تكثيف الحملات على شوادر الأضاحي والإفراج عن أعلاف بقيمة 82 مليون دولار

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٤٨ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الاسبوع تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اول محطة لإنتاج شتلات القصب في كوم امبو وكذلك محطة وادي الصعايدة بمركز إدفو، حيث رافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ،واللواء أ.ح كرم سالم محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض القيادات، كما تفقد أيضا عددا من المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث الزراعية،.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا ضم عددا من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، لبحث الاستعدادات وخطة العمل خلال اجازة عيد الاضحى المبارك، كما اعلن انه تم خلال الفترة من 9/6/2023 حتى 15/6/2023، الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 82 مليون دولار.



فيما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ضعف البنية الجسدية للأسود في حديقة حيوان الإسكندرية، مؤكدة ان جميع الحيوانات بصحة جيدة، كما شهد المتحف الزراعى بالدقي اقبالا من المواطنين اليوم الجمعة للاستمتاع بمعرض زهور الربيع المقام حاليا بالمتحف ومستمر حتى نهاية الشهر، كما أطلق مشروع تعزيز القدرة على المؤامة في البيئات الصحراوية" برايد" مبادرة لسيدات أصغر قرية في مصر هي قرية قارة ام الصغير جنوب شرق مدينة مرسي مطروح، حيث قدم مشغولات يدوية وشنط إسعافات أولية لسيدات القرية.



وكثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من حملاتها على الشوادر ومنافذ بيع الأضاحي للتأكد من سلامتها، كما أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بيانا يوضح فيه علامات التاكد من سلامة الأضاحي واللحوم، كما استقبلت الادارة المركزية للحجر الزراعي فريق فني عماني للاطلاع على نظام الصحة النباتية المطبق في المشاتل المصرية، حيث تم زيارة المشاتل المصرية للاطلاع على التدابير المتكاملة للصحة النباتية المطبقة لإنتاج شتلة معتمدة خالية من الآفات.

ونظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى بعنوان: "طرق استخلاص زيت الزيتون والتعرف على جودته"، لعدد من المستثمرين والعاملين فى مجال استخلاص وانتاج زيت الزيتون، كما نفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور ايمن عبد العال رئيس الاداره المركزيه المحطات البحثيه، المحطه البحثيه بجنوب التحرير بمدينه بدر ومزرعة علي مبارك، فضلا عن مزرعة الثروه الحيوانيه التابعه للمعمل المركزي للاغذيه والاعلاف.

بينما عقد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء إجتماعا بقيادات المركز وشباب الباحثين بالمركز نقل تحيات وزير الزراعة على المجهود الجاد الذي بذل خلال الفترة الماضية، ودعا الجميع إلى الحفاظ على نفس معدلات الأداء مع التأكيد على الدعم الكامل للوزير للدراسات والبحوث التطبيقية التي تنفذ على أرض الواقع، كما اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، فعاليات البرنامج التدريبي للدورة التدريبية الأولى حول: "طرق وتقنيات تحليل العناصر الثقيلة فى العينات الغذائية والبيئية، كما شارك المعمل في البرنامج التدريبي "سياسات تعزيز القدرة التنافسية وتنمية الصادرات" والذي أعده معهد التخطيط العربي بالكويت، فضلا عن المشاركة في احتفالية "إنتهاء الدورة الثانية لمجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كذلك إجتماع لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والاجتماع الافتراضي الثاني مع الجانب التونسي لبحث اوجه التعاون في اعتماد معامل سلامة الغذاء التونسية، فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٧٠٠٠ شهادة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.