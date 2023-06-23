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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أوووه.. أحمد حلمي يعلن تقديمه أغنية جديدة

احمد حلمي
احمد حلمي

أعلن الفنان أحمد حلمي تحضيره أغنية جديدة بعنوان أوووه، والعمل من مسرحية ميمو، وتأتي هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققه بأغنية بص الحركة دي، التي طرحت عام 2022 من فيلم واحد تاني.

 

وروج أحمد حلمي عن أغنيته الجديدة من مسرحية ميمو، التي تحمل اسم أوووه، وذلك من خلال نشره بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق: أغنية أوووه من مسرحية ميمو قريبا.


ويحقق الفنان أحمد حلمي، نجاحًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية بـ مسرحية ميمو؛ حيث عرضت لأول مرة في الرياض منذ عدة أشهر، وتفاعل معها الكثير من جمهور الرياض، وطلب المستشار تركي آل الشيخ من أحمد حلمي وصناع المسرحية إعادة عرضها مرة أخرى في جدة، على مسرح بنش مارك.

أحمد حلمي 

والجدير بالذكر أن الفنان أحمد حلمي اختتم عرض مسرحية ميمو مؤخرًا في مدينة أبها، التي عرضت على مدار 3 أيام في بالمملكة العربية السعودية، والتي رفعت خلالها شعار كامل العدد، لتستكمل النجاح الذي سبق أن حققته في الرياض وجدة.

أحمد حلمى أوووه

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