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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام أعمال السيمينار السنوي للآباء كهنة إيبارشيات أمريكا الشمالية

ختام سيمنار الأباء
ختام سيمنار الأباء الكهنة بأمريكا الشمالية

اختتم بإيبارشيات أمريكا الشمالية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعمال السيمنار السنوي للآباء كهنة إيبارشيات أمريكا الشمالية.

 

وبدأ السيمينار أعماله يوم الاثنين الماضي في كرمة السيدة العذراء في بوسطن في ضيافة إيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند.

 

وتمت خلال السيمينار مناقشة عددٍ من الأمور الرعوية التي تخص الأب الكاهن وخدماته في مجالات كثيرة مع تحديات العصر الحديث.

شارك في السيمينار مئة كاهن من إيبارشيات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وحضره من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس، والأنبا يوسف، مطران ايبارشية جنوبي الولايات المتحدة، والأنبا ديڤيد أسقف نيويورك ونيوإنجلاند، والأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند ووست فيرچينيا، والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا سارافيم أسقف أوهايو وميتشيجان وإنديانا، والأنبا بايزل الأسقف العام بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا أرشيليدس الأسقف العام لقطاع كنائس تورنتو ووسط كندا، والأنبا جابريل الأسقف العام والنائب البابوي بنيوچيرسي.

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