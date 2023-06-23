التموين: منح مطاحن القطاع العام والخاص إجازة 4 أيام

بمناسبة عيد الأضحي

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية توجيهًا وزاريا لتنظيم العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ‏وأكد التوجيه الوزاري بمنح المطاحن التموينية ( قطاع عام – قطاع ‏خاص) إجازة لمدة 4 أيام متتالية خلال عيد الأضحى المبارك لمن يرغب بدءا ‏من 27/6 حتى 30/6/2023، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول ‏على الاجازة اخطار مديرية التموين التابعة لها على ان تقوم المديرية ‏بإخطار شركة " سمارت”.

كما شمل التوجيه لمديري المديريات ان يتم التنسيق والاخطار ‏بالمخابز التي سوف تعمل في العيد والمخابز الممنوح لها إجازة، كما اكد ‏على صرف حصة أربعة أيام من الاقماح مقدمًا عن الفترة من 27/6 الى ‏‏30/6 للمخابز التي سوف تعمل خلال اجازات العيد، مع قيام شركة تطبيقات ‏الكروت الذكية " سمارت" بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز وفقا ‏لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل لهذه المخابز.‏

وتضمن أيضا التوجيه الوزاري الصادر من الدكتور علي ‏المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية تعديل مواعيد اتاحة صرف ‏الحصص للمخابز من بعد الساعة 12 صباحا الى الساعة الثانية صباحا على ‏ان تقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز من بعد الساعة الثانية صباحا ‏وحتى نهاية اليوم خلال الأيام من 23/6 الى 26/6/2023، مع اتاحة صرف ‏يوم واحد للمخابز الحاصلة على إجازة يوم 30/6/2023 طبقا لمبيعات اخر ‏يوم عمل.

كما اكد التوجيه على التزام المطاحن التموينية بصرف الكميات ‏التي تظهر على النظام دون تدخل منها، واستئناف العمل يوم 1/7/2023 ‏بالنظام المعمول به حاليا.‏

وشدد التوجيه على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر ‏الأرصدة من الاقماح والدقيق بالمطاحن التموينية وكذا توافر ارصدة الدقيق ‏بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق كل مديرية.‏

ومن جهة أخرى وفيما يخص توريد القمح نص التوجيه على إيقاف العمل ‏بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم ‏‏2023 اعتبارا من يوم 27/6 الى 30/6/2023 على ان يتم استئناف العمل ‏اعتبارا من يوم 1/7/2023‏.