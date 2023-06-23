عبدالعزيز النجار يوضح معنى لبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ.. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ

تحدث عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر، عن معنى التلبية “لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ”، قائلا:" التلبية من شعائر التوحيد، وهناك العديد من المسلمين يقولوها ولا يعرفون معنى هذه الجملة.

وأضاف عبد العزيز النجار خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن رسول الله هو من أمرنا بالتلبية، مستشهدا بالحديث :"- ما مِن مُسلمٍ يُلبِّي إلَّا لبَّى مَن عن يَمينِه وشِمالِه؛ مِن حَجَرٍ، أو شَجرٍ، أو مَدَرٍ، حتَّى تَنقطِعَ الأرضُ مِن هاهنا وهاهنا".



وأوضح أن الكون كله يلبي “لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ”، متابعا: موعد التلبية يبدأ من أول شوال، وينتهي بعد رمي الجمرات.

وتابع: لبيك اللهم لبيك لها معاني كثيرة في اللغة، وهي بمثابة إجابة بعد إجابة، متابعا: من الممكن أن يكون معناها أنني مقيم على طاعتك، اتجاهي إليك وقصدي وإقبالي على أمرك".