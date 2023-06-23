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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة والإنتاج الحربي يناقشان خطة تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

صدى البلد

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين.

 

وخلال الاجتماع، أوضح الوزير محمد صلاح، أن هذا اللقاء يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية المشتركة بين الجانبين، حيث بدأ اللقاء بمناقشة أخر المستجدات لمشروع تطوير وتحديث مراكز الألبان ، وأكد على استمرار الوزارة في دعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لزيادة الإنتاجية ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان من خلال شركاتها التابعة والمتمثلة في شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، حيث تم مناقشة التعاقد على تنفيذ عدد (41) مركز ألبان على مستوى الجمهورية في (20) محافظة منها (قنا- جيزة – إسماعلية – شرقية – سوهاج – الوادي الجديد) ضمن مبادرة " حياة كريمة"،  كما تم وضع مخطط زمني لتنفيذ تلك المراكز على مدار ستة أشهر من تاريخ التعاقد. 


وفي سياق متصل قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بمناقشة الخطة الزمنية والتصميم النهائي لتطوير حديقتي " الحيوان" و " الأورمان"  وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الأصول التابعة لوزارة الزراعة من مختلف الحدائق والمتنزهات وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل  المدن لتكون متنفساً للمواطنين ، مؤكداً على أن الهدف من عملية تطوير الحديقتين هو الحفاظ على قيمتهما و عراقتهما و جعلهما موقعاً سياحياً و ترفيهياً جذاب.

 

ومن جانبه أعرب "القصير"  عن سعادته بالنجاح الذي يحققه التعاون البناء بين الوزارتين في العديد من المجالات.


‏وأضاف أن الاجتماع تناول آخر المستجدات والموقف التنفيذي لمشروع تطوير المساقى ونظم الري في محافظة بنى سويف والذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإنتاج مشيرا إلى أن تطوير منظومة الري تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في حسن إدارة مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، كما تهدف إلى توفير المياه اللازمة لدعم خطة التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.


وقال القصير، إن فوائد منظومة الري الحديث تتمثل أيضا في ترشيد استخدام التقاوي والأسمدة والمبيدات، ما يعود بالنفع على المزارعين، فضلا عن تقليل تكاليف الإنتاج كما تسهم في زيادة الإنتاجية للفدان، وأيضا تقلل من تكاليف استخدام الطاقة.


وتابع وزير الزراعة أن الاجتماع تناول كذلك التعاون بين الوزارتين في مجال تصنيع آلات ومعدات الميكنة الحديثة لخدمة صغار المزارعين وكذا تجهيز وتأثيث مجمعات الخدمات الزراعية التى تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 


حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارتين


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